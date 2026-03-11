Песков: вопрос посещения Путиным саммита G20 в Майами не рассматривается

Президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается посещать саммит «Большой двадцатки» (G20), который планируется провести в декабре 2026 года в американском городе Майами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального спикера Кремля, на данный момент речи о визите главы государства на съезд мировых лидеров в Соединенных Штатах не идет. Слухи о планах Путина посетить саммит появились на фоне недавнего заявления шерпы России в G20 Светланы Лукаш, которая отметила, что страна-председатель готовится к возможному приезду российского лидера.

«Нет, об этом речи не идет в настоящий момент. Президент не собирается», - опроверг данную информацию Песков в беседе с журналистами.

Ранее глава государства упоминал, что Россия также не заинтересована в возвращении в состав G8. Путин напомнил, что перестал посещать саммиты организации еще до событий 2014 года.