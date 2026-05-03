Су-34 разбомбил опорник ВСУ в интересах группировки «Запад»

Минобороны России опубликовало кадры удара экипажа Су-34 по личному составу и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Экипаж истребителя-бомбардировщика применил авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

Удар нанесли по заранее заданным координатам. На кадрах видно, что под крыльями самолета закреплены авиабомбы с модулями планирования.

Затем показаны выруливающий на полосу истребитель-бомбардировщик, его взлет и набор высоты. Также в ролик вошли кадры из кабины экипажа и момент сброса боеприпасов в полете.

Уничтожение намеченных целей подтвердил доклад разведки. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.