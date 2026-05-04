Пичугин подаст кассационную жалобу на решение суда

Осужденный Михаил Пичугин за гибель брата и племянника в Охотском море намерен подавать кассационную жалобу. Об этом рассказал ТАСС адвокат мужчины Андрей Назаров.

Он отметил, что Пичугин не будет подавать апелляцию. По словам адвоката, подзащитный «сказал: "Я устал". "Моя вина в том, что отдалился от берега", "Чувствую свою вину", "Устал, просто не смогу [заниматься обращением в суд апелляционной инстанции]"».

Ранее Пичугина приговорили к трем годам принудительных работ. В разговоре со «Звездой» осужденный признал свою вину частично. Он добавил, что если бы была возможность поговорить с матерью погибшего племянника, то попросил бы прощения за случившееся.

Трагедия случилась в Охотском море. Со своим братом Сергеем и племянником Ильей Михаил Пичугин отправился в путешествие длиной 150 километров. Лодка 67 дней дрейфовала в открытом море.