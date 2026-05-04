МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пичугин подаст кассационную жалобу на решение суда

Мужчину осудили за гибель близких в Охотском море.
Андрей Юдин 04-05-2026 13:04
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Осужденный Михаил Пичугин за гибель брата и племянника в Охотском море намерен подавать кассационную жалобу. Об этом рассказал ТАСС адвокат мужчины Андрей Назаров.

Он отметил, что Пичугин не будет подавать апелляцию. По словам адвоката, подзащитный «сказал: "Я устал". "Моя вина в том, что отдалился от берега", "Чувствую свою вину", "Устал, просто не смогу [заниматься обращением в суд апелляционной инстанции]"».

Ранее Пичугина приговорили к трем годам принудительных работ. В разговоре со «Звездой» осужденный признал свою вину частично. Он добавил, что если бы была возможность поговорить с матерью погибшего племянника, то попросил бы прощения за случившееся.

Трагедия случилась в Охотском море. Со своим братом Сергеем и племянником Ильей Михаил Пичугин отправился в путешествие длиной 150 километров. Лодка 67 дней дрейфовала в открытом море.

#Охотское море #суд #Приговор #михаил пичугин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 