Эксперт оценил последствия вывода военных США с территории ФРГ

Вывод 5 000 американских военнослужащих с территории Германии критически не повлияет на общую численность войск США в регионе. Таким мнением с ведущими программы «Сегодня утром» на «Звезде» поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин. Дело в том, что конгресс законодательно определил, что военный контингент американских войск в Европе должен быть не менее 76 тысяч человек.

«Имеются в виду все базы в европейских странах. Поэтому вывод 5 000 - это не так уж много. Это, по сути дела, полностью развернутая бригада. Трамп больше троллит Мерца, чем реально над ним издевается. Сейчас их численность порядка 80 тысяч, и даже если выведут 5 000 - это предельное число не будет нарушено», - подсчитал Камкин.

Сегодня в Европе находится около 50 американских военных баз. Самая известная - это авиабаза Рамштайн, расположенная немного восточнее одноименного города Рамштайн-Мизенбах. Первые военные лагеря США появились на территории Германии сразу после окончания Второй мировой войны, уточнил эксперт.

«Если говорить о Германии, то это были контингенты оккупационных войск. Во всех четырех оккупационных зонах до формирования двух немецких государств были развернуты сотни тысяч военных. После создания НАТО это превратилось в базы войск альянса, а сами они интегрировались в единое командование под руководством США. Это начало 50-х годов», - напомнил доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Сейчас в ФРГ расквартированы порядка 36,5 тысячи военных США, а в годы холодной войны это число достигало 400 тысяч человек, уточнил Камкин. Это была крупнейшая группировка Штатов за пределами континента на случай масштабного военного конфликта на европейской территории. Но даже то относительно небольшое количество военных, которые находятся на немецкой территории сегодня, устраивает далеко не всех в Германии.

«Важно понимать территориальные и партийные различия. Жители бывшей ГДР негативно относятся к американским войскам в Германии. В западной части страны отношение к американцам более лояльное. Это обусловлено мощной пропагандой, которая ведется с детских садов. США якобы освободили Германию, и поэтому они наши лучшие друзья. Но за последние десятилетия в ФРГ ширятся настроения в обществе против присутствия американских войск», - отметил Александр Камкин.

По его словам, помимо военной и политической составляющей, есть еще и экономический эффект от присутствия военных США в Германии. Изначально базы создавались как «маленькая Америка». На их территории воссоздавался образ жизни американцев, который транслировался на Европу. Естественно, что с течением времени такие военные городки, а потом и крупные базы превращались в экономические моторы целых регионов Германии. Только в районе Рамштайна американцы ежегодно тратят до $2 млрд.

«Когда-то на территории ФРГ были сотни тысяч военных. Плюс члены их семей, плюс гражданские специалисты, плюс немцы, которые получали работу. Сейчас 36 тысяч военных, и это уже не такие большие объемы. Вывод 5 000 человек всерьез на экономику Германии не повлияет. Последствия будут ощутимы для отдельных муниципалитетов. Кто завязан на экономическом взаимодействии, те задумываются о негативных последствиях, а те, кто нет - видит в этом выводе ослабление оккупационной удавки на немецкой шее», - заверил Камкин.

Военные, которых США выводят из Германии, скорее всего, отправятся на Ближний Восток, полагает эксперт. Сейчас главе Белого дома Дональду Трампу очень нужна демонстрация силы и готовности к эскалации в зоне Персидского залива, чтобы напугать несговорчивый Иран, уточнил он.

«Трамп не ладит с Мерцем, ему надо усилить группировку на Ближнем Востоке. В Генштабе США планируются различные варианты повторения эскалации с Ираном. Кадровые мощности у США далеко не те, которые были во времена холодной войны, поэтому эти 5 000 человек могут перебросить на Ближний Восток. Естественно, даже самые горячие головы не планируют тотальную оккупацию Ирана, но точечные акции возможны, если стороны не придут к соглашению. Для демонстрации намерений и готовности повышать ставки эта переброска может сыграть свою роль», - заключил гость утреннего эфира «Звезды».

На прошлой неделе шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 000 американских военнослужащих из Германии. Их вывод из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Заявление было сделано после ответа Трампа на критику в свой адрес со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер написал, что канцлер «не знает, о чем говорит», в ответ на заявления Мерца о том, что Иран демонстративно принижает США. Глава Белого дома тем временем допустил, что Штаты могут вывести своих военных с территории Италии и Испании.