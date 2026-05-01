МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп допустил, что может вывести военных США из Италии и Испании

По словам президента США, Италия ничем ему не помогла, а Испания и вовсе «ведет себя ужасно».
Сергей Дьячкин 01-05-2026 03:13
© Фото: Sra Taylor Crul, U.S. Air, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме допустил, что рассмотрит возможность вывода американского воинского контингента из Италии и Испании. Об этом сообщает RT.

«Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», - сказал американский лидер.

Накануне Трамп заявил, что администрация США рассматривает возможность сокращения американского контингента на территории Германии. Президент добавил, что решение будет принято в обозримом будущем.

Заявление было сделано после ответа Трампа на критику в свой адрес со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер написал, что канцлер «не знает, о чем говорит» в ответ на заявления Мерца о том, что Иран демонстративно принижает США. Bloomberg назвал это заявление Мерца «непривычно искренним» и указал, что оно отражает переоценку отношений с Трампом со стороны ряда европейских лидеров.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал высказывание президента США о возможном сокращении американского контингента в ФРГ «черной меткой» для Мерца. Он отметил что канцлер в данной ситуации «испытывает трудности».

#испания #италия #Дональд Трамп #Европа #ФРГ #военные базы США #Фридрих Мерц #контингент сша
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 