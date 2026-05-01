Трамп допустил, что может вывести военных США из Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме допустил, что рассмотрит возможность вывода американского воинского контингента из Италии и Испании. Об этом сообщает RT.

«Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», - сказал американский лидер.

Накануне Трамп заявил, что администрация США рассматривает возможность сокращения американского контингента на территории Германии. Президент добавил, что решение будет принято в обозримом будущем.

Заявление было сделано после ответа Трампа на критику в свой адрес со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер написал, что канцлер «не знает, о чем говорит» в ответ на заявления Мерца о том, что Иран демонстративно принижает США. Bloomberg назвал это заявление Мерца «непривычно искренним» и указал, что оно отражает переоценку отношений с Трампом со стороны ряда европейских лидеров.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал высказывание президента США о возможном сокращении американского контингента в ФРГ «черной меткой» для Мерца. Он отметил что канцлер в данной ситуации «испытывает трудности».