МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

TEC: визит Фицо в Москву на День Победы подтвердил раскол внутри ЕС

Словацкий премьер посетит российскую столицу.
Константин Денисов 04-05-2026 12:25
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Global Look Press

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на День Победы лишний раз продемонстрирует раскол внутри Евросоюза. Об этом пишет The European Conservative.

«Запланированная поездка Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь подчеркнула острые разногласия внутри Европы», - говорится в материале.

Авторы публикации напоминают, что Прибалтика и Польша закрыли свое воздушное пространство для самолета Фицо, однако Чехия одобрила пролет. По их мнению, это также указывает на различие позиций в разных странах.

Визит Фицо на 9 Мая в Москву подтвердили сам премьер Словакии, а также помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что ожидается прибытие и других зарубежных гостей.

Ранее Фицо рассказал о расспросах в туалетах Брюсселя о его встречах с Владимиром Путиным. По его словам, вопросы задают те, кто больше всех критикует его поездки в российскую столицу.

#в стране и мире #евросоюз #Владимир Путин #Роберт Фицо #словакия #Юрий Ушаков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 