Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на День Победы лишний раз продемонстрирует раскол внутри Евросоюза. Об этом пишет The European Conservative.

«Запланированная поездка Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь подчеркнула острые разногласия внутри Европы», - говорится в материале.

Авторы публикации напоминают, что Прибалтика и Польша закрыли свое воздушное пространство для самолета Фицо, однако Чехия одобрила пролет. По их мнению, это также указывает на различие позиций в разных странах.

Визит Фицо на 9 Мая в Москву подтвердили сам премьер Словакии, а также помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что ожидается прибытие и других зарубежных гостей.

Ранее Фицо рассказал о расспросах в туалетах Брюсселя о его встречах с Владимиром Путиным. По его словам, вопросы задают те, кто больше всех критикует его поездки в российскую столицу.