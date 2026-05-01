Фицо рассказал о расспросах в туалетах Брюсселя о его встречах с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поделился, что те европейские политики, которые осуждают его за предстоящую встречу и переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потом расспрашивают его «в туалетах в Брюсселе» о результатах этих бесед. Об этом он рассказал в ходе встречи со студентами.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — приводит слова Фицо aif.ru.

Со слов словацкого премьера, на вопросы брюссельских демократов он отвечает тоже вопросом: «Почему же вы тогда не идете и не общаетесь с ним (Владимиром Путиным. – Прим. ред.) тоже?».

Накануне Роберт Фицо рассказал о своих планах на поездку в Москву на празднование Дня Победы. Он подчеркнул, что 9 Мая обязательно возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также словацкий премьер намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в День Великой Победы.