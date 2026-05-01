Чехия выдала разрешение на перелет самолета Фицо в Россию

Чехия предоставила разрешение на перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который направляется на торжество по случаю 81-й годовщины Победы в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Черге.

«Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», - заявил он.

Власти Литвы и Латвии ранее отказались пропустить борт Фицо в столицу России на 9 Мая. В Эстонии также заявили, что не предоставят возможность пересечь свое воздушное пространство для полета.

Тем не менее, по словам премьер-министра Словакии, это не помешает его планам. Он заявил, что на 9 Мая будет в Москве и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар также сообщил, что на 9 Мая в российскую столицу прибудет он сам. Кроме него, приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Юрай Бланар.