МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синхронисты завоевали две бронзовые награды на Кубке мира в Китае

Третий этап Кубка мира в Сиане завершается сегодня, для наших спортсменов это первые за долгое время международные старты под национальным флагом и с государственным гимном.
Ян Брацкий 03-05-2026 09:29
© Фото: Telegram, rus_aquatics

Российские синхронисты в заключительный день соревнований третьего этапа Кубка мира в китайском Сиане завоевали бронзовые медали сразу в двух дисциплинах. Екатерина Штатнова взошла на пьедестал по итогам сольной произвольной программы. В ее активе 279,5714 балла.

Победила представительница Германии Клара Блайер, серебро у белоруски Василины Хондошко. Еще одна наша соотечественница Валерия Плеханова расположилась на четвертой позиции.

Порадовали смешанные дуэты. Владимир Першин и Арина Тумкина с результатом 196,2750 балла заняли третье место в произвольной программе, уступив представителям Китая и Великобритании.

Третий этап Кубка мира в Сиане завершается сегодня. Для наших спортсменов это первые за долгое время международные старты под национальным флагом и с государственным гимном. Напомним, Международная федерация водных видов спорта вернула это право россиянам и белорусам 13 апреля.

Накануне наши девушки завоевали золотые и серебряные медали в соревнованиях дуэтов. Отличились Кира Черезова, Валентина Герасимова, Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина соответственно. А немного позже золото в копилку национальной сборной принесли синхронистки, выступающие в группах. Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, оставили позади всех своих соперниц, набрав 260,0196 балла.

#Спорт #Китай #в стране и мире #Синхронное плавание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 