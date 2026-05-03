Синхронисты завоевали две бронзовые награды на Кубке мира в Китае

Российские синхронисты в заключительный день соревнований третьего этапа Кубка мира в китайском Сиане завоевали бронзовые медали сразу в двух дисциплинах. Екатерина Штатнова взошла на пьедестал по итогам сольной произвольной программы. В ее активе 279,5714 балла.

Победила представительница Германии Клара Блайер, серебро у белоруски Василины Хондошко. Еще одна наша соотечественница Валерия Плеханова расположилась на четвертой позиции.

Порадовали смешанные дуэты. Владимир Першин и Арина Тумкина с результатом 196,2750 балла заняли третье место в произвольной программе, уступив представителям Китая и Великобритании.

Третий этап Кубка мира в Сиане завершается сегодня. Для наших спортсменов это первые за долгое время международные старты под национальным флагом и с государственным гимном. Напомним, Международная федерация водных видов спорта вернула это право россиянам и белорусам 13 апреля.

Накануне наши девушки завоевали золотые и серебряные медали в соревнованиях дуэтов. Отличились Кира Черезова, Валентина Герасимова, Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина соответственно. А немного позже золото в копилку национальной сборной принесли синхронистки, выступающие в группах. Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, оставили позади всех своих соперниц, набрав 260,0196 балла.