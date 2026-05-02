В Подмосковье из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина

В субботу силы ПВО сбили 6 украинских дронов - над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.
Сергей Дьячкин 02-05-2026 23:42
© Фото: Telegram/vorobiev_live

При отражении атаки дрона киевского режима погиб житель Московской области. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в деревне Чернево Волоколамского округа. Погибшему было 77 лет. Губернатор принес глубокие соболезнования его родным и близким и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Воробьев также сообщил, что в субботу средства ПВО и РЭБ сбили шесть дронов противника. Это произошло над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Экстренные и оперативные службы работают на местах падения обломков.

Киевский режим ежедневно пытается проводить террористические атаки на гражданские объекты, расположенные в российских регионах. В ответ ВС РФ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

© Telegram/vorobiev_live
