При отражении атаки дрона киевского режима погиб житель Московской области. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в деревне Чернево Волоколамского округа. Погибшему было 77 лет. Губернатор принес глубокие соболезнования его родным и близким и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Воробьев также сообщил, что в субботу средства ПВО и РЭБ сбили шесть дронов противника. Это произошло над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Экстренные и оперативные службы работают на местах падения обломков.

Киевский режим ежедневно пытается проводить террористические атаки на гражданские объекты, расположенные в российских регионах. В ответ ВС РФ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.