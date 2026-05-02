МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над регионами России перехвачено 146 беспилотников за шесть часов

Средства ПВО работали в 13 регионах страны.
02-05-2026 20:58
© Фото: Минобороны России

В течение шести часов над регионами России было сбито 146 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны России вечером в субботу.

Перехват БПЛА осуществлялся над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областей и московского региона.

Утром 2 мая в военном ведомстве сообщили о нейтрализации за ночь 215 украинских БПЛА. ВСУ пытались атаковать объекты в Брянской, Воронежской, Курской и других областях. Кроме того, беспилотники были сбиты над Черным и Азовским морями.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #беспилотники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 