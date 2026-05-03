Дмитриев: мир приближается к крупнейшему энергокризису в истории

Глава РФПИ отметил, что пока мировые элиты просто не отдают себе отчета в этом.
Сергей Дьячкин 03-05-2026 03:57
© Фото: Li Rui, XinHua, Global Look Press

Мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории. С таким заявлением выступил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

«Мир, не отдавая себе отчета, идет к крупнейшему энергетическому кризису в истории», - написал Дмитриев.

Накануне спецпредставитель президента России объяснил, что новые пошлины США на автомобили из ЕС нанесут огромный урон европейской промышленности. Особенно на фоне текущего энергетического кризиса.

Глава РФПИ также сравнивал борьбу Евросоюза с энергокризисом с действиями каратиста, который отправил сам себя в нокаут. Глава РФПИ прикрепил к своему посту видеофрагмент шоу, где мастер боевых искусств сидит на доске и бьет себя по голове кирпичом. После удара каратист падает без сознания.

Запоздалое осознание Евросоюзом энергетического кризиса Дмитриев уподобил отложенному будильнику. По его словам, реальная картина вещей доходит до Европы очень постепенно. Европейские бюрократы, по мнению спецпредставителя президента, знают о существовании проблемы и но пока просто не готовы справиться с ней. Для осознания масштабов предстоящего шока Дмитриев иронично посоветовал брюссельским чиновникам читать его страницу в соцсетях.

