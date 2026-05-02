Дмитриев: пошлины США - смертельный удар для промышленности ЕС

Новые американские пошлины на автомобили в сочетании с энергетическим кризисом нанесут огромный урон европейской промышленности. Такое мнение высказал глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на личной странице в соцсети X.

Дмитриев пояснил, что пошлины со стороны Соединенных Штатов станут губительными для всего европейского производственного сектора. Особенно на фоне текущего энергетического кризиса.

«Это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза», - спецпредставитель президента.

До этого глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемыми планы США по вводу пошлин 25% на автомобили из ЕС. Он заявил, что пока Европа выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать.

Президент США Дональд Трамп, заявляя о введении пошлин, подчеркнул, что ЕС не выполняет целиком согласованную торговую сделку. Он объяснил, что пошлины не будут распространяться на автомобили, произведенные европейскими компаниями на американской территории. Трамп отметил, что в настоящее время в Соединенных Штатах строится большое количество автозаводов, инвестиции в которые превысили 100 миллиардов долларов.

До этого Трамп признал, что Америка должна вернуть сборы от импортных пошлин на сумму 159 миллиардов долларов. Он отметил, что люди и компании, которые десятилетиями «пользовались» Соединенными Штатами, теперь должны получить обратно деньги из-за «ужасного и нелепого» решения Верховного суда США по тарифам.

Верховный суд признал часть импортных пошлин, введенных администрацией Трампа, незаконными. Шестью голосами против трех суд пришел к выводу, что глава Белого дома превысил свои полномочия. Правительство начало процесс возврата средств импортерам. По разным оценкам, общая сумма, подлежащая возврату, может доходить до 166 миллиардов долларов. Белый дом уже запустил портал, через который импортеры могут подавать заявки на возврат средств.