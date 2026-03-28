Дмитриев сравнил запоздалое осознание ЕС энергокризиса с отложенным будильником

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сравнил запоздалое осознание Евросоюзом энергетического кризиса с отложенным будильником. Такую аналогию дипломат провел в посте на своей официальной странице в соцсети Х.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций, реальная картина вещей доходит до Европы очень постепенно.

«Спустя месяц осознание энергетического кризиса в ЕС постепенно начинает доходить до людей. Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку "отложить" на оглушительно громком будильнике - он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться. Европейские бюрократы могут почитать мои посты, чтобы лучше представить масштабы шока», - сыронизировал Дмитриев.

Ранее Дмитриев предложил ЕС оценить плоды русофобии без газа и нефти. По его словам, вся политика Евросоюза, направленная против России, а также на развитие «зеленых» программ, лишила ее нефти и газа.