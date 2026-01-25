МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НАТО начало крупнейшие в 2026 году военные учения Steadfast Dart

Тренировка включает переброску войск и техники в том числе в страны Балтии и Польшу в случае потенциального нападения России.
Владимир Рубанов 25-01-2026 15:55
© Фото: nato.int

В условиях нарастающего напряжения внутри альянса НАТО проводит масштабные военные учения Steadfast Dart. Эти маневры направлены на отработку сценария оперативной переброски войск и техники в том числе в страны Балтии и Польшу в случае потенциального нападения России.

В тренировке задействованы 11 стран: Италия, Греция, Германия, Чехия, Испания, Литва, Болгария, Турция, Франция, Бельгия и Великобритания. Соединенные Штаты не участвуют в маневрах.

Основная цель учений - тренировка оперативной и согласованной передислокации сил внутри альянса. Маневры охватывают различные виды войск: сухопутные, ВВС, ВМС, кибервойска и подразделения, работающие в космосе.

Ключевую роль в учениях играет Германия, пишет Bild. В страну переброшены более 10 000 военнослужащих. В маневрах участвуют 17 кораблей, 20 военных самолетов и около 1 500 единиц тяжелой техники, включая танки, ракетные системы и военные грузовики. В рамках тренировки НАТО развертывает силы быстрого реагирования Allied Reaction Force.

Руководит учениями генерал бундесвера Инго Герхарц, который отвечает за силы НАТО в Центральной Европе. По его словам, Steadfast Dart показывают, насколько важна Германия как основной элемент обороны НАТО.

Основные этапы маневров запланированы на февраль и пройдут в основном на территории Германии, включая учебный полигон около города Берген в Нижней Саксонии. Для недавно сформированных сил быстрого реагирования Allied Reaction Force это будет первая тренировка, проводимая под руководством командования НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), которое отвечает за Германию и восточный фланг альянса.

#учения #Польша #НАТО #Германия #прибалтика #Переброска войск
