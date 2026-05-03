В Китае робот сошел с ума в ходе шоу и напал на танцовщиц

В Китае во время развлекательного мероприятия робот-гуманоид, участвовавший в танцевальном номере, вышел из-под контроля. Об этом пишет Life.ru.

Железный танцор начал хаотично размахивать конечностями. При этом возникла реальная угроза для артисток. Девушки, хоть и испугались, не прервали выступление. Они продолжили танец, сторонясь неуправляемого робота.

На помощь пришел технический сотрудник. Он аварийно отключил аппарат. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, как робот-гуманоид пробежал международный полумарафон в Пекине, побив рекорд человека. В мероприятии участвовало около 12 тысяч человек, а также порядка 300 человекоподобных роботов. Среди умных машин первым к финишу пришел робот «Шаньдянь» («Молния»). Он побил прошлогодний рекорд более, чем в три раза, преодолев дистанцию в 21 км за 50 минут 26 секунд.

В прошлом году американский бизнесмен Илон Маск пообещал, что его компания Tesla создаст армию из человекоподобных роботов Optimus численностью в миллион единиц. По его словам, первый прототип должен быть готов в феврале-марте 2026 года. А полноценное их производство планируется наладить к концу следующего года. В то же время Маск выразил беспокойство из-за контроля над Tesla в будущем с учетом роботизированных сотрудников.

Сербский президент Александр Вучич также обещал развернуть в стране массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде. Он сделал это в ходе посещения культурного центра КНР в Белграде, где прошла презентация китайской компании, разрабатывающей андроидов. Человекообразные роботы исполнили танец в сербских национальных жилетках. Также они побеседовали с Вучичем в присутствии собравшихся.

Эксперт по робототехнике Эдуард Пройдаков рассказывал «Звезде» о потенциальных направлениях использования роботов-гуманоидов. По его словам, основных может быть два - социальное и боевое. Но для того, чтобы ввести андроидов хотя бы в какую-то область человеческой жизни, необходимо решить еще немало задач.