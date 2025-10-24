МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск заявил о планах создать миллионную армию гуманоидных роботов

Полноценное производство роботов Optimus планируется запустить в конце 2026 года.
Глеб Владовский 2025-10-24 12:18:54
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Компания Tesla создаст армию из человекоподобных роботов Optimus численностью в миллион единиц. Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск.

По его словам, первый прототип должен быть готов в феврале-марте 2026 года. А полноценное их производство планируется наладить к концу следующего года.

В то же время Маск выразил беспокойство из-за контроля над Tesla в будущем с учетом роботизированных сотрудников.

«Мне некомфортно создавать армию роботов, если у меня нет сильного влияния», - цитирует его слова 360.ru.

Ранее отец Илона Маска рассказал, что его сын любит и уважает российский телеканал RT. В эфире он отметил, что при необходимости может организовать интервью с Илоном.

#в стране и мире #tesla #сша #илон маск #Роботы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 