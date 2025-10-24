Маск заявил о планах создать миллионную армию гуманоидных роботов

Компания Tesla создаст армию из человекоподобных роботов Optimus численностью в миллион единиц. Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск.

По его словам, первый прототип должен быть готов в феврале-марте 2026 года. А полноценное их производство планируется наладить к концу следующего года.

В то же время Маск выразил беспокойство из-за контроля над Tesla в будущем с учетом роботизированных сотрудников.

«Мне некомфортно создавать армию роботов, если у меня нет сильного влияния», - цитирует его слова 360.ru.

Ранее отец Илона Маска рассказал, что его сын любит и уважает российский телеканал RT. В эфире он отметил, что при необходимости может организовать интервью с Илоном.