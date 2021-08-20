Социальные и боевые: робототехник оценил перспективы андроидов в жизни человечества

Эксперт по робототехнике Эдуард Пройдаков рассказал о потенциальных направлениях использования роботов-гуманоидов. Основных может быть два - социальное и боевое. Но для того, чтобы ввести андроидов хотя бы в какую-то область человеческой жизни, в любом случае необходимо решить еще немало задач.

«Социальные роботы могут ухаживать на стареющим населением. В качестве компаньонов или сиделок они интересны. Японцы этим очень давно занимаются», - поделился Пройдаков.

Говоря о возможном боевом применении, он упомянул, что в нем роботы довольно ограничены. Поэтому, по мнению эксперта, вряд ли случится внедрение андроидов в данную сферу. Пройдаков допустил их применение в сфере обслуживания, в том числе при уходе за больными, в том числе в «красных зонах.

«Все это пока довольно дорого, и в этих технологиях еще много проблем, отработка общения и так далее. Еще есть, над чем работать», - отметил он.

Однако Пройдаков согласился с тем, что в любом случае социализация робота останется главным вопросом перед их массовой интеграцией в человеческую жизнь.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что в 2022 году намерен представить робота-гуманоида Tesla Bot. Он уточнил, что андроид будет выполнять работу, которую люди любят меньше всего.