МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ раскрыла секретную роль ОАЭ в войне с Ираном

Издание отметило, что Исламская Республика обстреляла Эмираты более чем 2800 ракетами и БПЛА - гораздо больше, чем любую другую страну, включая Израиль.
Сергей Дьячкин 30-05-2026 05:21
© Фото: Senior Airman Aaron Guerrisky, Keystone Press Agency, Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки авиаударов по Ирану с первых дней войны и в течение всего дня после объявления о прекращении огня. Об этом заявляет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, атаки были скоординированы с США и Израилем, предоставлявшими разведывательную информацию. В списке целей были острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, портовый город Бендер-Аббас, НПЗ на острове Лаван в Персидском заливе и нефтехимический комплекс Асалуйе.

Некоторые удары были нацелены на иранские энергетические объекты в ответ на атаки Тегерана на нефтегазовую инфраструктуру ОАЭ. Удар по Асалуйе, нанесенный вместе с Израилем, побудил США обратиться к израильской стороне с просьбой прекратить обстрелы энергообъектов.

В начале апреля Саудовская Аравия пожаловалась США на то, что из-за атаки ОАЭ растет риск обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны Ирана. Это, в свою очередь, привело бы к резкому росту цен на нефть и потрясло мировые рынки. Эр-Рияд хотел, чтобы Вашингтон оказал давление на Абу-Даби.

По словам чиновников стран Персидского залива, президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян был недоволен действиями наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в начале войны. Последний участвовать в скоординированных военных действиях против Ирана. Но ОАЭ в последнее время заняли более уступчивую позицию, начав настаивать на дипломатических решениях конфликта. Боевые действия поставили под угрозу их энергетические объекты, рассказали собеседники газеты.

Ранее The Wall Street Journal уже писал, что ОАЭ могли нанести несколько ударов по территории Ирана. По словам авторов статьи, среди атак Абу-Даби может числиться удар по НПЗ на острове Лаван. Атака произошла во время установления перемирия между США и Ираном, поэтому и не вызвала негативной реакции у Вашингтона, который втайне приветствовал присоединение ОАЭ к конфликту. В газете отметили, что с начала конфликта Абу-Даби активнее всех остальных стран Персидского залива выступали за противостояние Ирану. ОАЭ также поддерживали тесное военное сотрудничество с США. Исламская Республика обстреляла Эмираты более чем 2800 ракетами и БПЛА - гораздо больше, чем любую другую страну, включая Израиль, отмечает издание.

Агентство Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников сообщало, что и Саудовская Аравия негласно нанесла многочисленные удары по Ирану в ответ на атаки со стороны Тегерана. По их оценкам, ВВС Саудовской Аравии осуществили атаки в конце марта. При этом неизвестно, какими были цели. В МИД страны не стали прямо отвечать на вопрос о том, были ли нанесены удары. Министерство иностранных дел Ирана не ответило на запрос о комментарии. Эти данные показывают, что авиаудары США и Израиля по Ирану 28 февраля вовлекли в конфликт больше стран Ближнего Востока, чем до сих пор публично признавалось, говорится в статье.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #Ормузский пролив #Персидский залив #военный конфликт #авиаудары #Объединенные Арабские Эмираты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 