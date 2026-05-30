WSJ раскрыла секретную роль ОАЭ в войне с Ираном

Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки авиаударов по Ирану с первых дней войны и в течение всего дня после объявления о прекращении огня. Об этом заявляет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, атаки были скоординированы с США и Израилем, предоставлявшими разведывательную информацию. В списке целей были острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, портовый город Бендер-Аббас, НПЗ на острове Лаван в Персидском заливе и нефтехимический комплекс Асалуйе.

Некоторые удары были нацелены на иранские энергетические объекты в ответ на атаки Тегерана на нефтегазовую инфраструктуру ОАЭ. Удар по Асалуйе, нанесенный вместе с Израилем, побудил США обратиться к израильской стороне с просьбой прекратить обстрелы энергообъектов.

В начале апреля Саудовская Аравия пожаловалась США на то, что из-за атаки ОАЭ растет риск обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны Ирана. Это, в свою очередь, привело бы к резкому росту цен на нефть и потрясло мировые рынки. Эр-Рияд хотел, чтобы Вашингтон оказал давление на Абу-Даби.

По словам чиновников стран Персидского залива, президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян был недоволен действиями наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в начале войны. Последний участвовать в скоординированных военных действиях против Ирана. Но ОАЭ в последнее время заняли более уступчивую позицию, начав настаивать на дипломатических решениях конфликта. Боевые действия поставили под угрозу их энергетические объекты, рассказали собеседники газеты.

Ранее The Wall Street Journal уже писал, что ОАЭ могли нанести несколько ударов по территории Ирана. По словам авторов статьи, среди атак Абу-Даби может числиться удар по НПЗ на острове Лаван. Атака произошла во время установления перемирия между США и Ираном, поэтому и не вызвала негативной реакции у Вашингтона, который втайне приветствовал присоединение ОАЭ к конфликту. В газете отметили, что с начала конфликта Абу-Даби активнее всех остальных стран Персидского залива выступали за противостояние Ирану. ОАЭ также поддерживали тесное военное сотрудничество с США. Исламская Республика обстреляла Эмираты более чем 2800 ракетами и БПЛА - гораздо больше, чем любую другую страну, включая Израиль, отмечает издание.

Агентство Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников сообщало, что и Саудовская Аравия негласно нанесла многочисленные удары по Ирану в ответ на атаки со стороны Тегерана. По их оценкам, ВВС Саудовской Аравии осуществили атаки в конце марта. При этом неизвестно, какими были цели. В МИД страны не стали прямо отвечать на вопрос о том, были ли нанесены удары. Министерство иностранных дел Ирана не ответило на запрос о комментарии. Эти данные показывают, что авиаудары США и Израиля по Ирану 28 февраля вовлекли в конфликт больше стран Ближнего Востока, чем до сих пор публично признавалось, говорится в статье.