WSJ: ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана

ОАЭ могли нанести несколько ударов по территории Ирана. Об этом сообщила газета газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Объединенные Арабские Эмираты нанесли военные удары по Ирану», - сказано в материале.

По словам авторов статьи, среди атак Абу-Даби может числиться удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван. Эта атака произошла во время установления перемирия между США и Ираном, поэтому и не вызвала негативной реакции у Вашингтона, который втайне приветствовал присоединение ОАЭ к конфликту.

В газете отметили, что с начала конфликта Абу-Даби активнее всех остальных стран Персидского залива выступали за противостояние Ирану. ОАЭ также поддерживали тесное военное сотрудничество с США.

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB ранее сообщила, что американские военные стоят за поджогом нефтяной зоны в Фуджейре в ОАЭ. Отмечается, что эту махинацию совершили для создания прохода судам через Ормузский пролив.