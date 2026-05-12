МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: ОАЭ могли нанести удары по территории Ирана

Среди атак Абу-Даби может числиться удар по нефтеперерабатывающему заводу, расположенном на острове Лаван.
Дарья Ситникова 12-05-2026 02:28
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

ОАЭ могли нанести несколько ударов по территории Ирана. Об этом сообщила газета газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Объединенные Арабские Эмираты нанесли военные удары по Ирану», - сказано в материале.

По словам авторов статьи, среди атак Абу-Даби может числиться удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван. Эта атака произошла во время установления перемирия между США и Ираном, поэтому и не вызвала негативной реакции у Вашингтона, который втайне приветствовал присоединение ОАЭ к конфликту.

В газете отметили, что с начала конфликта Абу-Даби активнее всех остальных стран Персидского залива выступали за противостояние Ирану. ОАЭ также поддерживали тесное военное сотрудничество с США.

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB ранее сообщила, что американские военные стоят за поджогом нефтяной зоны в Фуджейре в ОАЭ. Отмечается, что эту махинацию совершили для создания прохода судам через Ормузский пролив.

#Иран #оаэ #Абу-Даби #атака #удар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 