Глава Рособрнадзора: на ЕГЭ не будет требований к внешнему виду

Единых требований к внешнему виду выпускников на ЕГЭ нет. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Каких-то требований четких по цвету и так далее в "Порядке проведения экзамена" нет», - цитирует руководителя Рособрнадзора РИА Новости.

Музаев порекомендовал учащимся одеваться так, чтобы не отвлекать других, не вызывать на себя особого внимания. Он добавил, что желательно прийти на экзамен в школьной форме. По словам Музаева, фейс-контроля в пунктах проведения экзамена нет, однако все должны понимать, что ЕГЭ - ответственный момент в жизни каждого выпускника.

Ранее в Рособрнадзоре определили единые требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026. Как следует из материала, видеофиксация в период экзамена будет организована в пяти помещениях. В этом году камеры обязательно установят в штабе пункта проведения экзамена. Также видеонаблюдение будет вестись в аудиториях и помещениях Регионального центра обработки информации и в помещениях для работы предметных комиссий. Камеры установят и в помещениях, где будут работать апелляционные комиссии.

Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал родителей поддерживать своих детей перед ЕГЭ. Он добавил, что зачастую переживания родителей перед экзаменами передаются школьникам. Музаев добавил, что школьники стали чаще выбирать физику в качестве одного из предметов на выпускных экзаменах. Помимо этого, увеличилось количество учащихся, выбирающих профильную математику, химию, биологию и информатику.