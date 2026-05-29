Кравцов напомнил, что переживания родителей перед ЕГЭ вредят школьникам

Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал родителей поддерживать своих детей перед ЕГЭ. Он добавил, что зачастую переживания родителей перед экзаменами передаются школьникам. Об этом Кравцов рассказал на пресс-конференции.

«Рекомендация к родителям - максимально поддерживать школьников. Зачастую родители своими переживаниями передают эмоции детям. Это только увеличивает напряжение», - сказал министр.

Кроме того, на пресс-конференции также выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он заявил, что школьники стали чаще выбирать физику в качестве одного из предметов на выпускных экзаменах. Помимо этого, увеличилось количество учащихся, выбирающих профильную математику, химию, биологию и информатику.

На конференции также было озвучено, что теперь экзаменационная кампания всегда будет стартовать 1 июня. В этом году она завершится 9 июля.

Ранее Минздрав России дал ряд рекомендаций, как лучше запомнить информацию перед ЕГЭ. Один из советов - повторять необходимое сначала через 20 минут после изучения, затем через шесть-восемь часов, а последний раз - через сутки.