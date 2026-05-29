Кравцов напомнил, что переживания родителей перед ЕГЭ вредят школьникам

Переживания родителей могут передаться ребенку перед экзаменом, что только увеличит напряжение.
Виктория Бокий 29-05-2026 11:52
Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал родителей поддерживать своих детей перед ЕГЭ. Он добавил, что зачастую переживания родителей перед экзаменами передаются школьникам. Об этом Кравцов рассказал на пресс-конференции.

«Рекомендация к родителям - максимально поддерживать школьников. Зачастую родители своими переживаниями передают эмоции детям. Это только увеличивает напряжение», - сказал министр.

Кроме того, на пресс-конференции также выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он заявил, что школьники стали чаще выбирать физику в качестве одного из предметов на выпускных экзаменах. Помимо этого, увеличилось количество учащихся, выбирающих профильную математику, химию, биологию и информатику.

На конференции также было озвучено, что теперь экзаменационная кампания всегда будет стартовать 1 июня. В этом году она завершится 9 июля.

Ранее Минздрав России дал ряд рекомендаций, как лучше запомнить информацию перед ЕГЭ. Один из советов - повторять необходимое сначала через 20 минут после изучения, затем через шесть-восемь часов, а последний раз - через сутки.

