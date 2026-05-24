Рособрнадзор установил единые требования к видеокамерам на ЕГЭ

Рособрнадзор определил единые требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026. Выдержки из документа приводит РИА Новости.

Как следует из материала, видеофиксация в период экзамена будет организована в пяти помещениях. В 2026 году камеры обязательно установят в штабе пункта проведения экзамена. Также видеонаблюдение будет вестись в аудиториях и помещениях Регионального центра обработки информации.

Видеонаблюдение также будет вестись в помещениях для работы предметных комиссий. В них будут проверять экзаменационные работы участников ЕГЭ. Также камеры установят в помещениях, где будут работать апелляционные комиссии.

Сообщается, что регионы могут дополнительно оснастить камерами вход в пункт проведения экзамена, коридоры, медкабинет и комнату для сопровождающих. В каждой аудитории будут установлены как минимум две камеры. Использование одной камеры разрешается только в том случае, если она может обеспечить полный обзор помещения.

Видеокамеры должны фиксировать всех участников экзамена, организаторов, номер ППЭ и аудитории, номера рабочих мест сдающих. В ракурс должны попадать процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол их раскладки и упаковки и средства подавления радиосигналов, если их установят в аудитории. Установка камер, при которой участники экзамена видны только со спины, не допускается. Видеозапись в день экзамена начнется в 8.00 по местному времени.

Главная цель видеонаблюдения - обеспечение прозрачности процедуры проведения ЕГЭ, оперативное выявление и предотвращение нарушений. Установка камер призвана повысить доверие общества к результатам экзамена. Отмечается, что записи также будут использовать для последующего анализа в том случае, если возникнут спорные ситуации.

Ранее в Минздраве РФ дали рекомендации школьникам и родителям, как запомнить информацию перед ЕГЭ. По данным министерства, одна из результативных схем запоминания материала - повторение информации через 20 минут после первого изучения, потом - через 6-8 часов, а в последний раз - через сутки. После закрытия учебника следует письменно или вслух воспроизвести главные мысли пройденной темы. Помимо этого, перед экзаменами следует спать не менее 7-8 часов. Мозг человека в это время обрабатывает информацию, накопленную на протяжении дня.

Психолог Надежда Резенова в беседе со «Звездой» рассказала, как школьникам и родителям морально подготовиться к экзаменам и не перегореть. По ее словам, важно помнить, что в этом процессе должны принимать участие обе стороны, потому что иногда родители могут своим состоянием и излишней тревогой мешать ребенку. В первую очередь нужно привести в порядок сон - вовремя ложиться спать и вставать. Замечено, что как только у ребенка начинаются проблемы со сном, весь его рабочий день идет насмарку.