Взрыв ракеты Безоса сильно повредил стартовый комплекс на мысе Канаверал

Местных жителей попросили не приближаться к обломкам, которые может вынести из океана на берег и оповещать о любых подобных находках.
Сергей Дьячкин 30-05-2026 03:40
© Фото: X/NASASpaceflight

Стартовый комплекс LC-36 космодрома на мысе Канаверал получил серьезные повреждения из-за взрыва тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin. Об этом сообщает Associated Press.

На кадрах аэрофотосъемки, сделанных 29 мая, видны груды разрушенных построек. Лишь два строения уцелели на месте взрыва.

Экстренные службы предупреждали американцев, чтобы они не приближались к обломкам, которые может вынести из океана на берег. Власти призвали граждан оповещать о любых подобных находках.

Накануне ракета New Glenn компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin взорвалась во время статических огневых испытаний на стартовой площадке LC-36. Сообщалось, что ракета столкнулась с серьезной неисправностью, в результате которой были потеряны ускоритель и верхняя. Кроме того, существенный ущерб понесла инфраструктура стартовой площадки, обрушилась одна из двух пусковых вышек.

Первая попытка проведения статических огневых испытаний, предпринятая ранее вечером, привела к срабатыванию системы пожаротушения на стартовой площадке, после чего испытание было прервано. Примерно через час система пожаротушения снова заработала, после чего произошло зажигание двигателей.

В ноябре прошлого года Blue Origin в последний момент остановила запуск New Glenn. По данным компании, погода была благоприятная и позволяла осуществить запуск ракеты в космос. Однако этого не произошло. Причину остановки запуска Blue Origin не озвучила. В прошлый раз запуск ракеты New Glenn отменили в ноябре. Тогда причиной были плохие погодные условия. Первый запуск ракеты состоялся в январе.

#космос #ракета #мыс Канаверал #стартовый комплекс #Blue Origin #джозеф безос #New Glenn
