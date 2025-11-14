МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Запуск ракеты New Glenn к Марсу отменили за несколько секунд до взлета

Запуск осуществляла аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу.
Екатерина Пономарева 2025-11-14 00:25:59
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Аэрокосмическая компания Blue Origin в четверг в последний момент остановила запуск своей ракеты New Glenn с космическими аппаратами к Марсу. Об этом заявила сама организация за несколько секунд до взлета.

«Прекращение отсчета терминала. Команда ведет расследование», - сообщили в Blue Origin.

Американская компания Blue Origin принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу. В четверг в 14.57 по местному времени она собиралась запустить ракету New Glenn с мыса Канаверал во Флориде в рамках программы Escapade НАСА. Однако в последний момент взлет был отменен.

По данным компании, погода была благоприятная и позволяла осуществить запуск ракеты в космос. С 14.57 до 16.25 по местному времени ракета могла взлететь.

Причину остановки запуска компания Blue Origin не озвучила. В прошлый раз запуск ракеты New Glenn отменили в ноябре. Тогда была объявлена причина - плохие погодные условия. Первый запуск ракеты состоялся в январе.

Ранее американская компания Blue Origin запустила в космос космический корабль New Shepard. На борту находились шесть женщин: невеста бизнесмена Лорен Санчес, певица Кэти Перри, ведущая CBS Гейл Кинг, кинопродюсер Кериэнн Флинн, бывший ученый NASA Айша Боу и инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен.

Полет длился примерно 11 минут. Певица Кэти Перри после возвращения из космоса даже поцеловала землю. Цена незабываемых эмоций не раскрывается.

