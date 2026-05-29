Ракета миллиардера Безоса взорвалась на стартовой площадке

Ракета миллиардера Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде. Сообщается, что это произошло во время огневых испытаний.

New Glenn - двухступенчатая тяжелая орбитальная ракета от американской аэрокосмической компании Blue Origin. Она принадлежит основателю Amazon Безосу.

После включения двигателей раздался мощнейший взрыв. Затем очевидцы увидели грибовидное облако после детонации.

Blue Origin стремится вывести на низкую околоземную орбиту собственную группировку спутников Amazon LEO для широкополосного интернета. С высокой вероятностью, после неудачных испытаний ракеты отправку спутников отложат.

В ноябре прошлого года Blue Origin в последний момент остановила запуск New Glenn с космическими аппаратами к Марсу. По данным компании, погода была благоприятная и позволяла осуществить запуск ракеты в космос. С 14.57 до 16.25 по местному времени ракета могла взлететь. Причину остановки запуска компания Blue Origin не озвучила. В прошлый раз запуск ракеты New Glenn отменили в ноябре. Тогда была объявлена причина - плохие погодные условия. Первый запуск ракеты состоялся в январе.

Ранее Blue Origin запустила в космос корабль New Shepard. На борту находились шесть женщин: невеста бизнесмена Лорен Санчес, певица Кэти Перри, ведущая CBS Гейл Кинг, кинопродюсер Кериэнн Флинн, бывший ученый NASA Айша Боу и инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен.