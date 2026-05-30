Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил министра обороны Владислава Косиняк-Камыша в глупости после спора о международных соглашениях. Об этом сообщил интернет-портал Interia.pl.

«Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», - сказал он.

Навроцкий таким образом ответил на заявление Косиняк-Камыша, которое тот сделал 28 мая. Глава Минобороны тогда сказал, что «канцелярия президента не является пупом земли», а правительство не обязано заранее сообщать главе государства обо всех готовящихся международных документах, пишет Life.ru.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер ранее заявил, что Владимир Зеленский осознанно оскорбил Варшаву, решив назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА*». Он считает, что слова главаря киевского режима - открытый плевок в лицо каждому поляку и прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных детей, женщин и стариков.

Позже Навроцкий заявил, что восьмого июня рассмотрят вопрос о лишении Зеленского польского ордена Белого орла. Он объяснил, что решение лишить главаря киевского режима высшей польской награды связано с участием Зеленского в героизации деятелей УПА*.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.