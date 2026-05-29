Белый дом запустил сайт о пришельцах-нелегалах с картами арестов

Администрация Трампа обвинила предыдущих глав государства в замалчивании «вторжения чужаков» на американские земли.
Виктория Бокий 29-05-2026 08:58
© Фото: IMAGO, GENT SHKULLAKU, Global Look Press

Администрация США назвала нелегальных мигрантов «пришельцами» и создала специальный сайт с картой задержаний. Об этом сообщает aif.ru.

Американская администрация вдобавок обвинила своих предшественников в замалчивании на протяжении 60 лет проблемы, связанной с массовым «вторжением», как там выразились, «чужаков». Белый дом подчеркнул, что «пришельцы» тайно внедрились в американское общество, а предыдущие главы Соединенных Штатов «боялись сказать правду».

Отмечается, что американский президент Дональд Трамп стал первым лидером США, открыто заявившим о реальной угрозе из-за массовой миграции. В сообщении Белого дома указывается, что миллионы нелегалов незаконно проникали на территорию Соединенных Штатов и «вели обычную человеческую жизнь, за исключением одного факта - они не имели права находиться здесь».

Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону рассекретить информацию об НЛО. Такое заявление прозвучало от американского лидера после слов экс-президента США Барака Обамы о существовании внеземных существ.

В американском правительстве стали часто обсуждать темы НЛО и других цивилизаций. Так, недавно Трамп опубликовал на своей странице сгенерированные нейросетью картинки, как рядом с ним идет инопланетянин. Кроме того, на прошлой неделе Пентагон обнародовал вторую часть рассекреченных документов и видео с неопознанным аномальным явлением.

