Трамп поручил Пентагону рассекретить информацию об НЛО

Американский лидер считает, что эта тема очень сложная и важная.
Виктория Бокий 20-02-2026 09:16
© Фото: CNP, Admedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит шефу Пентагона Питу Хегсету рассекретить информацию об инопланетянах. Об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social.

«Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью, неопознанными летающими феноменами и неопознанными летающими объектами», - говорится в сообщении.

Такое заявление Дональд Трамп сделал после того, как экс-президент США Барак Обама признал существование инопланетных существ. Это вызвало большой общественный резонанс, так как о пришельцах из космоса говорил не только бывший глава Белого дома. Например, директор нацразведки США Тулси Габбард тоже признавалась, что верит в инопланетян. Сам Трамп считает эту тему сложной и важной.

Ранее Барак Обама заявил, что за время его правления не было контактов с пришельцами. Он считает, что Вселенная такая огромная, что существование внеземной цивилизации возможно.

