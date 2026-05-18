Трамп опубликовал картинку, где он идет рядом с инопланетянином

Вероятно, фотоматериал сгенерировал искусственный интеллект.
Вероника Левшина 18-05-2026 01:58
© Фото: realDonaldTrump,TruthSocial

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social картинки, которые, вероятно, сгенерировал искусственный интеллект.

На первой картинке президент идет рядом с серым инопланетянином, который закован в наручники. Возле гуманоида несколько спецагентов и американский военный. На фоне находятся горы, ангары и военные машины.

На второй картинке Дональд Трамп сидит в кресле на космическом корабле. Сзади президента изображена планета Земля, а также экраны с пятью взрывами. Перед Трампом горит красная кнопка, которую он собирается нажать. Президент подписал этот фотоматериал «Космические силы Соединенных Штатов».

Накануне Трамп призвал власти Ирана поторопиться в вопросе заключения возможной мирной сделки, иначе, по его словам, от Исламской республики ничего не останется.

Напомним, ранее Пентагон начал публиковать рассекреченные материалы о неопознанных летающих объектах (НЛО) и аномальных явлениях, так как Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету рассекретить информацию об инопланетянах.

#Трамп #ии #космический корабль #Инопланетянин #красная кнопка #Картинки
