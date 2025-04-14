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Певица Кэти Перри слетала в космос и поцеловала землю после возвращения

Вместе с ней отправились в путешествие еще пять женщин.
Сергей Лебедев 2025-04-14 17:51:22
© Фото: Blue Origin

В понедельник в полет отправился космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу. На борту находились шесть женщин: невеста бизнесмена Лорен Санчес, певица Кэти Перри, ведущая CBS Гейл Кинг, кинопродюсер Кериэнн Флинн, бывший ученый NASA Айша Боу и инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен.

Полет длился около 11 минут. Ускоритель и капсула с экипажем успешно вернулись на Землю. Довольных путешественниц уже вызволили из капсулы, а Кэти Перри после возвращения из космоса даже поцеловала землю.

Цена незабываемых эмоций не раскрывается. Известно только то, что требовалось внести 150 тысяч долларов в качестве депозита для получения возможности выбрать дату путешествия и оплатить билет.

Напомним, в июле 2021 года в космос на своей ракете слетал и сам Джефф Безос. Тогда космический корабль New Shepard впервые поднялся с пассажирами на борту.

В полете бизнесмена сопровождал его брат, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен.

#космос #ракета #Полет #джефф безос #кэти перри #Blue Origin #New Shepard
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