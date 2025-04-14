Певица Кэти Перри слетала в космос и поцеловала землю после возвращения

В понедельник в полет отправился космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу. На борту находились шесть женщин: невеста бизнесмена Лорен Санчес, певица Кэти Перри, ведущая CBS Гейл Кинг, кинопродюсер Кериэнн Флинн, бывший ученый NASA Айша Боу и инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен.

Полет длился около 11 минут. Ускоритель и капсула с экипажем успешно вернулись на Землю. Довольных путешественниц уже вызволили из капсулы, а Кэти Перри после возвращения из космоса даже поцеловала землю.

Цена незабываемых эмоций не раскрывается. Известно только то, что требовалось внести 150 тысяч долларов в качестве депозита для получения возможности выбрать дату путешествия и оплатить билет.

Напомним, в июле 2021 года в космос на своей ракете слетал и сам Джефф Безос. Тогда космический корабль New Shepard впервые поднялся с пассажирами на борту.

В полете бизнесмена сопровождал его брат, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен.