Военные водители «Центра» рассказали о боевой работе на Добропольском направлении

Водители подразделений морской пехоты группировки «Центр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации в свой профессиональный праздник. Об этом рассказали в Минобороны России.

Водители 177-го гвардейского полка морской пехоты выполняют задачи на Добропольском направлении в условиях огневого воздействия FPV-дронов и артиллерии противника. Они обеспечивают боеприпасами и провизией, водой и топливом подразделения переднего края. Эвакуируют раненых. Производят перекатку артиллерийских орудий.

«Мы ехали отвозить личный состав вместе с провизией и боеприпасами. На обратном пути нас поджидал дрон. Толком не заметили, прилетел быстро. Был хлопок, тряхануло машину. Я открыл дверь - у меня два задних колеса изрешечены осколками. Оценил обстановку, на месте не получалось устранить. С товарищем-наводчиком выехали в более безопасную зону и там принялись менять колеса», - рассказал водитель с позывным Платов.

В свой профессиональный праздник автомобилисты также находятся на боевом посту. Боевые выезды водители-морпехи планируют исходя из погодных условий и воздушной обстановки. Все машины оборудованы средствами РЭБ и оснащены антидроновыми сетками и дополнительным бронированием.

«Я водитель "Урала", выполняю подвоз провизии, боеприпасов, завоз и вывоз орудий на обслуживание и на новые точки. Сталкиваемся с самой большой проблемой - это FPV-дроны. Завозил орудия с расчетом, на полпути атаковал дрон. Он попал в переднюю правую часть. Первым делом спросил личный состав - целы? Чтобы они себя осмотрели. Все были целы», - поделился водитель с позывным Демон.

При выезде на передовую, для военного водителя также важны отточенные навыки вождения. Ему необходимы умение оперативно оценивать обстановку и принимать решения.

День военного автомобилиста отмечают 29 мая. В 1910 году в этот день в Санкт-Петербурге образовали первую учебную автомобильную роту. Учитывая историческую значимость профессии, военные водители и сегодня повышают боевой потенциал подразделений морской пехоты. Они успешно решают поставленные задачи на Добропольском направлении спецоперации.

Ранее в Минобороны России рассказывали, что подвоз воды, боеприпасов и продовольствия, эвакуация раненых под огнем противника - это лишь часть боевых задач, которые реализуют военные водители. Так, за весь период спецоперации водители отдельного батальона материального обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ прошли более 9 миллионов километров, перевезли около 47 тысяч тонн различных грузов и 16 тысяч тонн топлива. Также водители под огнем противника эвакуируют и восстанавливают боевую и специальную технику для дальнейшего выполнения задач.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.