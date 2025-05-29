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Под огнем противника: какие задачи выполняют военные водители на СВО

Также водители эвакуируют и восстанавливают боевую и специальную технику для дальнейшего выполнения задач.
2025-05-29 06:42:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подвоз воды, боеприпасов и продовольствия, эвакуация раненых под огнем противника - это лишь часть боевых задач, которые реализуют военные водители в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так, за весь период СВО водители отдельного батальона материального обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ прошли более 9 млн километров, перевезли около 47 тысяч тонн различных грузов и 16 тысяч тонн топлива. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Только за текущий год автомобилями батальона пройдено более 1,5 миллиона километров, совершено около 670 машино-рейсов», - отмечает ведомство.

С первых дней начала СВО водители доставляют на передовую боеприпасы, воду, топливо, продовольствие, проявляя при этом мужество и героизм. Водитель с позывным Нептун рассказал, как однажды их машину чуть не атаковал дрон ВСУ.

«Выезжали с задачи, по дороге началась атака. Выскочили из машины, стрелок сбил дрон, вот он - у меня в руках», - продемонстрировал боец.

Также водители под огнем противника эвакуируют и восстанавливают боевую и специальную технику для дальнейшего выполнения задач.

День военного автомобилиста празднуется 29 мая. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая учебная автомобильная рота, основной задачей которой стала подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с праздником. Он отметил, что воины-автомобилисты с честью решают задачи по транспортировке грузов и личного состава, оказанию гуманитарной помощи, эвакуации больных и раненых. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны РФ #военные автомобилисты #вода #СВО
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