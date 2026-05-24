В МИД заявили, что Россия не видит у ЕС желания разговора

По словам Любинского, европейцы препятствуют любым позитивным подвижкам на пути мирного урегулирования на Украине.
Дарья Ситникова 29-05-2026 05:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия не видит у ЕС желания говорить с Москвой, европейцы препятствуют любым позитивным подвижкам на пути мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Пока мы не видим желания разговаривать принципиального», - сказал он.

С его слов, Европа «хочет сидеть за столом переговоров», при этом вставляет всевозможные «палки в колеса» любым движениям на пути урегулирования на Украине. Однако в «самой Европе есть голоса и представления разного толка».

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ранее заявил, что агрессивная политика Запада не знает никаких границ. По его словам, единственный способ, с помощью которого Европа и США решают свои проблемы, - это силовое вмешательство.

Кроме того, он рассказал, почему российские силы не применяют самые разрушительные средства в ходе специальной военной операции. По словам дипломата, РФ не хочет наносить ущерб территориям, где живут наши люди.

#Россия #Европа #МИД РФ #диалог #Дмитрий Любинский
