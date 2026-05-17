Агрессивная политика Запада не знает никаких границ. Об этом на недавнем заседании заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам главы МИД, единственный способ, с помощью которого Европа и США решают свои проблемы - это силовое вмешательство.

«Никаких границ применение этой агрессивной политики Запад не знает. В ход идут и незаконные санкции, беспрецедентные, которые подрывают все прежние постулаты западного мира, заключавшиеся в свободной торговле, рыночных силах, неприкосновенности собственности и многом другом. Но не только санкционные действия в сфере экономики предпринимаются, есть еще и примеры прямого силового вмешательства», - отметил Лавров.

Политик также указал на то, что результаты подобной политики Запада на территории Евразии сегодня можно наблюдать на Ближнем Востоке. Кроме того, НАТО пытается присвоить себе абсолютно все территории континента, распространяя свою инфраструктуру вплоть до Дальнего Востока, под предлогом борьбы с Китаем.

