Лавров: агрессивная политика Запада не знает никаких границ

По словам главы МИД, Европа и США решают возникающие проблемы только силовым вмешательством.
Тимур Юсупов 22-05-2026 14:14
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Агрессивная политика Запада не знает никаких границ. Об этом на недавнем заседании заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам главы МИД, единственный способ, с помощью которого Европа и США решают свои проблемы - это силовое вмешательство.

«Никаких границ применение этой агрессивной политики Запад не знает. В ход идут и незаконные санкции, беспрецедентные, которые подрывают все прежние постулаты западного мира, заключавшиеся в свободной торговле, рыночных силах, неприкосновенности собственности и многом другом. Но не только санкционные действия в сфере экономики предпринимаются, есть еще и примеры прямого силового вмешательства», - отметил Лавров.

Политик также указал на то, что результаты подобной политики Запада на территории Евразии сегодня можно наблюдать на Ближнем Востоке. Кроме того, НАТО пытается присвоить себе абсолютно все территории континента, распространяя свою инфраструктуру вплоть до Дальнего Востока, под предлогом борьбы с Китаем.

Ранее Сергей Лавров рассказал, почему российские силы не применяют самые разрушительные средства в ходе специальной военной операции. По словам дипломата, РФ не хочет наносить ущерб территориям, где живут наши люди.

#Россия #в стране и мире #Украина #Сергей Лавров #НАТО #Запад #МИД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Боевая подготовка призывников
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Морской политех
Беспилотинки. Мировые тренды
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Главное управление боевой подготовки
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Подводный флот России. 120 лет
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
