Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему российские силы не применяют самые разрушительные средства в ходе специальной военной операции.

«Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», - сказал Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия стремится решать задачи СВО с учетом этого фактора. По словам Лаврова, за 2026 год российские войска освободили около 80 населенных пунктов.

В том же интервью Лавров отметил, что позиция главы киевского режима Владимира Зеленского и европейских лидеров в вопросе урегулирования конфликта на Украине стали жестче Он добавил, что Москва открыта к переговорам и не допустит, чтобы для нее исходили угрозы с территории Украины.

После прихода Дональда Трампа к власти США активизировали усилия по поиску мирного урегулирования конфликта на Украине. Администрация Трампа начала прямые контакты как с Киевом, так и с Москвой.

В феврале 2025 года американские и российские делегации провели первые встречи в Эр-Рияде. С тех пор переговоры шли с разной интенсивностью при посредничестве США.

Россия настаивает на учете сложившихся территориальных реалий, выводе ВСУ из Донбасса и нейтральном статусе Украины. Киев требует надежных гарантий безопасности и не идет на территориальные уступки.

После февраля активная фаза трехсторонних переговоров замедлилась. Внимание США переключилось на события на Ближнем Востоке. Отдельные двусторонние контакты между США и Украиной, а также США и Россией продолжаются, однако крупного прорыва не произошло.