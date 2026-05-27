В Минздраве объяснили, как запомнить информацию перед ЕГЭ

Необходимо повторять информацию вслух или переписывать ее на память для наиболее эффективного запоминания материала перед сдачей ЕГЭ. Такие рекомендации дал Минздрав РФ.

По данным министерства, одна из результативных схем запоминания материала - повторение информации через 20 минут после первого изучения, потом - через 6-8 часов, а в последний раз - через сутки. После закрытия учебника следует письменно или вслух воспроизвести главные мысли пройденной темы.

Помимо этого, перед экзаменами следует спать не менее 7-8 часов. Мозг человека в это время обрабатывает информацию, накопленную на протяжении дня. Такой подход способствует более качественному усвоению материала.

Психолог Надежда Резенова в беседе со «Звездой» рассказала, как школьникам и родителям морально подготовиться к экзаменам и не перегореть. По словам специалиста, важно помнить, что в этом процессе должны принимать участие обе стороны, потому что порой родители могут своим состоянием и излишней тревогой мешать ребенку. В первую очередь нужно привести в порядок сон - вовремя ложиться спать и вставать. Замечено, что как только у ребенка начинаются проблемы со сном, буквально весь его рабочий день идет насмарку.

До этого Рособрнадзор определил перечень нарушений, за которые участника ЕГЭ-2026 могут удалить из аудитории. Это может произойти, если он выполняет задания несамостоятельно или общается с другими сдающими. Также основанием для удаления станет наличие при себе любых средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов, письменных заметок.