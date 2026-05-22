Психолог рассказала о способах борьбы со стрессом перед ЕГЭ

Психолог Надежда Резенова в беседе со «Звездой» рассказала, как школьникам и родителям морально подготовиться к экзаменам и не перегореть. По словам специалиста, важно помнить, что в этом процессе должны принимать участие обе стороны, потому что порой родители могут своим состоянием и излишней тревогой мешать ребенку.

Эксперт отметила, что школы достаточно часто нацеливают ребенка на излишний стресс, так как педагоги ненамеренно поддерживают тревожные ожидания учеников. В связи с этим родителям очень важно следить за базовым режимом их чад, чтобы тем было проще адаптироваться к стрессовым условиям.

В первую очередь нужно привести в порядок сон - вовремя ложиться спать и вставать. Замечено, что как только у ребенка начинаются проблемы со сном, буквально весь его рабочий день идет насмарку.

«Поэтому распорядок дня. Рутинный распорядок дня, чтобы ребенок ложился вовремя, вставал вовремя. Даже сейчас, когда родители жалеют своих детей и хотят, чтобы те поспали подольше в период перед экзаменами, все равно необходимо соблюдать режим», - объясняет Резенова.

Также психолог рекомендует следить за гидрацией организма и пить больше воды, так как это положительно влияет на мозг. Обязательно, чтобы ребенок хорошо себя чувствовал, не оставлять все на последний день, а равномерно распределить это на весь период подготовки к экзаменам.

Кроме того, по словам эксперта, важно сохранять в доме поддерживающую атмосферу, чтобы ребенок не чувствовал давления со стороны родителей.

«Нельзя пугать ребенка тем, что он не сможет никуда поступить, если вдруг не сдаст экзамены. Может быть, даже родителю стоит где-то целенаправленно снизить степень важности этого испытания, чтобы дать школьнику понять, что ничего страшного с ним не случится. Можно прямо сесть с ребенком и прописать пять, семь, десять вариантов того, как можно поступить в случае, если он не сдаст. То есть составить такой кризисный план», - советует специалист.

Родителям также следует посмотреть в свою сторону, чтобы снизить градус излишней родительской тревоги, потому что в данный стрессовый период на волю выползают различные катастрофические мысли. Сместить с них фокус помогут занятия спортом, чистая вода или разговоры на любые другие темы. Важно не навешивать свои страхи и тревоги на детей.

Если же на ребенка нахлынула паника прямо на экзамене, важно не поддаваться страху, а воспользоваться одним из заранее заготовленных способов гармонизации эмоционального фона.

«Нужно заранее понимать, что такое может быть, что можно уже даже с родителями дома практиковать. Лед, холодная вода, физические упражнения. Это у нас переключает симпатическую систему нервную на парасимпатическую. Если у ребенка прямо тревога включилась или он очень разнервничался, то стоит отправиться в туалет, умыться холодной водой, сделать несколько приседаний, чтобы тревожные мысли ушли в тело. И через тело отработать вот этот кортизол, гормон стресса», - объясняет психолог.

Также существуют быстрые ментальные практики еще, чтобы в моменте переключить мозг на посторонние мысли. Одной из таких является счет от пяти до одного, на каждую цифру которого приходится свое упражнение: назвать пять предметов вокруг себя одного цвета; четыре звука, которые можно услышать; три ощущения, которые чувствуются в данный момент; два запаха, которые наполняют помещение; один вкус, который ощущается во рту. Кроме того, помогает глубокое дыхание с задержками, перед началом которого важно сделать глубокий выдох.

Психолог также отметила, что будет не лишним пропить комплекс витаминов и минералов, чтобы «подкормить» нервную систему. Лучше всего подойдут витамины группы В, в особенности магний.

