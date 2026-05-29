Президент Владимир Путин назвал позором и кошмаром освещение западными средствами массовой информации трагедии в Старобельске, где киевский режим атаковал колледж Луганского государственного педагогического университета.

«Я, кстати говоря, так посматриваю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», - заявил Путин.

При этом, последствия ответного удара Вооруженных сил РФ по киевскому региону западная пресса демонстрировала с утра и до вечера, уточнил Путин.

«Вам, представителям средств массовой информации, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске. О том, что дети погибли <...> Это средства массовой информации? Нет. Это средства массового одурачивания», - констатировал президент.

Напомним, трагедия в Луганской Народной Республике произошла в ночь на 22 мая. Украинские боевики ударили четырьмя дронами по учебному корпусу и зданию общежития педагогического колледжа. Это привело к разрушениям, под обломками оказались студенты. Двадцать один человек погиб, многие получили тяжелые ранения и увечья.

Комментируя характер атаки, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу исключил случайности. По его мнению, для такого удара ВСУ проводили разведку и пользовались спутниковой поддержкой. Произошедшее в Старобельске Шойгу назвал террористическом актом. Он также обратил внимание на молчание стран-членов Совбеза ООН.