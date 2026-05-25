Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Старобельске студентов

В Луганской республиканской клинической больнице остаются пятеро студентов, пострадавших во время преступной атаки боевиков киевского режима на Старобельский колледж Луганского государственного педагогического университета. О состоянии пациентов «Звезде» рассказал заместитель главного врача ЛРКБ по хирургической части Дмитрий Катуха.

«На данный момент в ЛРКБ находятся пять пациентов. Два пациента, как было сказано ранее, эвакуированы в Федеральный центр, в Институт имени Приорова. Из этих пяти пациентов один остается у нас в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он проходит сеанс гемодиализа и четыре пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии», - рассказал Катуха.

За жизнь одного из пациентов врачи ведут постоянную борьбу. Пострадавший студент был доставлен с тяжелыми травмами. Для спасения жизни ему пришлось ампутировать ногу.

«Пациент, который находится в крайне тяжелом состоянии, поступил с синдромом длительного сдавливания. Ему пришлось для спасения жизни ампутировать нижнюю конечность. Из-за этого идет нагрузка на почки, пациент находится на диализе», - объяснил врач.

Республиканским хирургам помогают их московские коллеги, которые остаются на связи с Луганской РКБ. Местные врачи отчитываются о ходе лечения, а столичные специалисты, при необходимости, вносят корректировки.

«У нас телемедицинская консультация по тяжелому пациенту проводится каждые три часа. Выполняем рекомендации, которые нам выдает федеральный центр. По остальным пациентам консультации по видеосвязи проводятся дин раз в сутки», - констатировал Катуха.

В целом, восстановление пациентов идет неплохо, добавил врач. Динамика у всех положительная. По словам заместителя главного врача ЛРКБ по хирургической части, скоро первых студентов можно будет выписывать домой. Напомним, ВСУ атаковали учебный корпус и здание общежития поздно ночью 22 мая. По спящим детям ударили четырьмя дронами. Строения обрушились, студенты оказались под завалами. Погиб 21 человек.