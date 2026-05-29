Путин: ситуация на поле боя говорит о скором конце конфликта на Украине

Президент пояснил свои слова о скором завершении кризиса.
29-05-2026 19:25
Называть конкретные сроки завершения украинского кризиса в условиях боевых действий невозможно. Так Владимир Путин прокомментировал свое более ранее заявление о том, что дело в конфликте на Украине идет к концу.

«Я сделал это заявление не просто так, а исходя из ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям каждый день», - подчеркнул президент.

Обстановка на поле боя складывается так, что Россия может говорить о скором завершении конфликта, отметил глава государства. Говоря о влиянии на ход урегулирования атаки ВСУ на колледж в Старобельске, Путин сказал, что ответом на этот теракт был наш удар по киевскому региону.

Запад поставляет Киеву оружие, напомнил президент. России в этих условиях нужно укреплять систему ПВО, и она будет это делать, заверил Путин.

Журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по Старобельску, сказал российский лидер. Комментируя ход мирного урегулирования, Путин сказал, что Москва готова к переговорам по Украине и не отказывается от них.

