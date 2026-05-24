Хотя Лондон и европейские столицы много говорят о свободе слова, подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации России. Об этом рассказал гость ведущей программы «Между тем» Наталии Метлиной Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Британии Андрей Келин.

По словам дипломата, лицемерие западной прессы уже давно не новость. Мы уже давно привыкли к этой перевернутой логике.

«Лондон и европейские столицы очень много говорят о свободе слова. Однако, на деле ситуация прямо противоположная. Подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны», - отметил Келин.

Он объяснил, что в западной прессе действия российских военных подаются в качестве целенаправленных атак на гражданское население, при этом кровавые преступления киевского режима против мирных жителей абсолютно замалчиваются. По словам дипломата, правда на западе никого не интересует.

«На днях МИД организовал для иностранных корреспондентов, находящихся в Москве, посещение места трагедии в Старобельске. Представители BBC отказались, причем без всякой причины. Просто сказали нет», - напомнил Келин.

Он добавил, что репортеры Reuters оказались менее циничны и приняли участие в поездке. Тем не менее, опубликованная ими статья получилась подчеркнуто отстраненной, если не сказать предвзятой. Келин подчеркнул, что в материале удар ВСУ по колледжу назван «предполагаемым», а фотографии разрушенного здания сопровождаются примечанием агентства об отсутствии у него возможности независимо верифицировать произошедшее.

«Впрочем, и этот материал уже потонул в массиве русофобской пропаганды, которая идет сегодня», - заключил российский посол.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила в разговоре со «Звездой», что отказ BBC от поездки в Старобельск - доказательство того, что коллективный Запад, в том числе устами своих постоянных постпредов в Совбезе, накануне наврал. По словам Захаровой, они прекрасно знают, что киевский режим нанес прицельные удары по социальному объекту, где находились дети. Именно поэтому их СМИ туда не поедут, чтобы не предоставлять своей аудитории подтверждающие кадры. Помимо ВВС, соответствующий запрос был сделан в CNN. Оттуда пришел ответ о невозможности освещения событий в связи с нахождением сотрудников в отпуске.