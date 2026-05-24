Путин: решение Армении по сближению с ЕС не испортит ее связей с Россией

Ранее участники лидеров стран ЕАЭС призвали Ереван провести общенациональный референдум по вопросу вступления в ЕС или пребывании в ЕАЭС.
Ян Брацкий 29-05-2026 19:02
Народы России и Армении связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении веков, а европейские устремления официального Еревана не испортят его связей с Москвой. С таким заявлением Владимир Путин выступил перед журналистами по итогам заседания Высшего совета ЕАЭС в Астане.

«Русский и армянский народы связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий. Я и Николу Воваевичу говорил: "Все, что хорошо для армян - приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как считает нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас лежит ответственность за принятие решений". Это не испортит гуманитарных и политических связей, но речь идет чисто об экономических субстанциях. Все нужно внимательно посчитать и принять решение», - сказал Путин.

Ранее лидеры стран ЕАЭС выпустили совместное заявление о планах Армении вступить в Евросоюз. В нем главы государств призвали Ереван провести общенациональный референдум. Участники объединения отметили риски серьезных угроз экономической безопасности Евразийского экономического союза, вызванные подготовкой Армении к вступлению в ЕС. Они также заявили, что необходимо предотвратить потенциальный ущерб для государств ЕАЭС.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в двух форматах - узком и расширенном. В мероприятии, помимо российского лидера, участвовали представители всех стран-членов ЕАЭС - Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Кроме того, в числе участников были страны-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран.

