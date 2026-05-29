Лидеры стран ЕАЭС призвали Армению провести референдум о ЕС

Совместное заявление лидеров стран ЕАЭС о планах Армении вступить в ЕС опубликовано на сайте Кремля. В нем главы государств призвали Ереван провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС.

Лидеры отметили серьезные угрозы экономической безопасности Евразийского экономического союза, вызванные подготовкой Армении к вступлению в Европейский союз. Они заявили, что необходимо предотвратить потенциальный ущерб для государств ЕАЭС.

Кроме того, члены Евразийского межправсовета в декабре доложат о возможных последствиях приостановления Договора о ЕАЭС в отношении Армении. Под заявлением подписались главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Ранее Владимир Путин предложил провести в Армении референдум по этому вопросу. По словам главы государства, на основании результатов этого голосования страны могли бы пойти по пути мягкого, цивилизованного и взаимовыгодного «развода». Президент также отметил, что украинский кризис начался с аналогичного вопроса.