Лидеры стран ЕАЭС призвали Армению провести референдум о ЕС

Совместное заявление лидеров стран ЕАЭС о планах Армении вступить в ЕС опубликовано на сайте Кремля. В нем главы государств призвали Ереван провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС.
Лидеры отметили серьезные угрозы экономической безопасности Евразийского экономического союза, вызванные подготовкой Армении к вступлению в Европейский союз. Они заявили, что необходимо предотвратить потенциальный ущерб для государств ЕАЭС.
Кроме того, члены Евразийского межправсовета в декабре доложат о возможных последствиях приостановления Договора о ЕАЭС в отношении Армении. Под заявлением подписались главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
Ранее Владимир Путин предложил провести в Армении референдум по этому вопросу. По словам главы государства, на основании результатов этого голосования страны могли бы пойти по пути мягкого, цивилизованного и взаимовыгодного «развода». Президент также отметил, что украинский кризис начался с аналогичного вопроса.
