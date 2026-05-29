Путин и другие лидеры ЕАЭС открыли заседание Высшего экономсовета

Президент Владимир Путин и его коллеги по Евразийскому экономическому союзу открыли заседание Высшего совета организации в Астане. Мероприятие проходит во Дворце Независимости в столице Казахстана, где российский лидер находится с трехдневным государственным визитом.

За круглым столом, помимо Путина, собрались президент Белоруссии Александр Лукашенко, его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров. Армению представляет вице-премьер республики Мгер Григорян. Премьер-министр Никол Пашинян последовательно отказывается от участия в подобных мероприятиях, ссылаясь на предвыборную кампанию.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что тема Армении и ее европейских устремлений станет одним из вопросов, который обсудят на полях Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, участники саммита заслушают доклады о развитии объединения и оценят планы до 2029 года.

Накануне российский лидер вместе с руководителями делегаций стран Евразийского экономического союза посетил в Астане выставку, посвященную проектам в области цифровых технологий. На ее площадке представлены реальные цифровые инструменты, способствующие развитию экономической интеграции в рамках ЕАЭС.

Среди прочего, на экспозиции представлены и возможности Интегрированной информационной системы ЕАЭС. Она является технологической основой цифровой интеграции в рамках союза и обеспечивает обмен важными данными через защищенные каналы.