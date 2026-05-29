МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и другие лидеры ЕАЭС открыли заседание Высшего экономсовета

Участники саммита заслушают доклады о развитии объединения и оценят планы до 2029 года.
Ян Брацкий 29-05-2026 12:12
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Президент Владимир Путин и его коллеги по Евразийскому экономическому союзу открыли заседание Высшего совета организации в Астане. Мероприятие проходит во Дворце Независимости в столице Казахстана, где российский лидер находится с трехдневным государственным визитом.

За круглым столом, помимо Путина, собрались президент Белоруссии Александр Лукашенко, его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров. Армению представляет вице-премьер республики Мгер Григорян. Премьер-министр Никол Пашинян последовательно отказывается от участия в подобных мероприятиях, ссылаясь на предвыборную кампанию.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что тема Армении и ее европейских устремлений станет одним из вопросов, который обсудят на полях Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, участники саммита заслушают доклады о развитии объединения и оценят планы до 2029 года.

Накануне российский лидер вместе с руководителями делегаций стран Евразийского экономического союза посетил в Астане выставку, посвященную проектам в области цифровых технологий. На ее площадке представлены реальные цифровые инструменты, способствующие развитию экономической интеграции в рамках ЕАЭС.

Среди прочего, на экспозиции представлены и возможности Интегрированной информационной системы ЕАЭС. Она является технологической основой цифровой интеграции в рамках союза и обеспечивает обмен важными данными через защищенные каналы.

#Путин #ЕАЭС #Казахстан #Астана #Высший экономсовет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 