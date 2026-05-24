Запорожская АЭС два часа оставалась без внешнего энергоснабжения

Запорожская АЭС снабжалась электроэнергией от резервных источников в течение двух часов минувшей ночью. Это произошло во время отключения линии «Ферросплавная-1», сообщила пресс-служба станции. Крупнейшая в Европе АЭС теряет внешнее электроснабжение уже в 16-й раз с начала украинского конфликта, подчеркнули ранее в МАГАТЭ. Причина инцидента неизвестна. Запорожская атомная электростанция отработала штатно.

«В ночное время в течение порядка двух часов Запорожская АЭС <...> обеспечивала энергоснабжение собственных нужд за счет резервных дизельных электростанций в связи с отключением высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1"», - говорится в сообщении пресс-службы станции в мессенджере «Макс».

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев пообещал добиваться от МАГАТЭ должной реакции на постоянные обстрелы ВСУ атомной электростанции. Он напомнил о необходимости сохранения экспертами агентства своего профессионализма, который заключается в том числе в обеспечении безопасности работы ядерного объекта такого масштаба.

Киевский режим постоянно подвергает Запорожскую АЭС обстрелам. Бьет из артиллерии, применяет беспилотники. Атакуют боевики и гражданские цели на территории Энергодара - это город-спутник станции. Мэр города и руководитель Запорожской АЭС призвали горожан сохранять спокойствие и поблагодарили персонал за бесперебойную работу станции.