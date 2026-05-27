Россия будет требовать от МАГАТЭ реакции на обстрелы Запорожской АЭС

Россия будет требовать должной реакции от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на удары киевского режима по Запорожской атомной электростанции. С таким заявлением выступил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. В настоящее время он находится в Астане в составе российской делегации.

«Мы не видим должной реакции МАГАТЭ на эти удары. Да, несколько дней назад было сделано заявление о недопустимости ударов по инфраструктуре, где бы эта инфраструктура ни находилась. Но никто не бьет по инфраструктуре никаких станций в мире в последние дни, кроме однозначных жестких ударов по ЗАЭС», - констатировал Лихачев.

Глава Росатома напомнил о необходимости сохранения экспертами МАГАТЭ своего профессионализма. По его мнению, он заключается в том числе в обеспечении безопасности ядерного объекта такого масштаба.

Минувшей ночью ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару - городу-спутнику Запорожской АЭС. Были зафиксированы более 50 взрывов. Киевский режим бил по энергетике, жилым домам и городским коммуникациям. Зафиксированы повреждения кровли некоторых зданий. Обошлось без пострадавших. В Энергодаре перебои со связью.

Это не первый обстрел города на этой неделе. Ранее к жителям обратились директор атомной станции и мэр Энергодара. Они призвали горожан сохранять спокойствие, а также поблагодарили персонал АЭС за профессионализм и личное мужество, благодаря которым крупнейший в Европе ядерный объект продолжает функционировать.