МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия будет требовать от МАГАТЭ реакции на обстрелы Запорожской АЭС

Минувшей ночью ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру, городские коммуникации и жилые дома Энергодара, зафиксированы более 50 взрывов.
Ян Брацкий 27-05-2026 19:00
© Фото: Telegram/znppofficial

Россия будет требовать должной реакции от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на удары киевского режима по Запорожской атомной электростанции. С таким заявлением выступил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. В настоящее время он находится в Астане в составе российской делегации.

«Мы не видим должной реакции МАГАТЭ на эти удары. Да, несколько дней назад было сделано заявление о недопустимости ударов по инфраструктуре, где бы эта инфраструктура ни находилась. Но никто не бьет по инфраструктуре никаких станций в мире в последние дни, кроме однозначных жестких ударов по ЗАЭС», - констатировал Лихачев.

Глава Росатома напомнил о необходимости сохранения экспертами МАГАТЭ своего профессионализма. По его мнению, он заключается в том числе в обеспечении безопасности ядерного объекта такого масштаба.

Минувшей ночью ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару - городу-спутнику Запорожской АЭС. Были зафиксированы более 50 взрывов. Киевский режим бил по энергетике, жилым домам и городским коммуникациям. Зафиксированы повреждения кровли некоторых зданий. Обошлось без пострадавших. В Энергодаре перебои со связью.

Это не первый обстрел города на этой неделе. Ранее к жителям обратились директор атомной станции и мэр Энергодара. Они призвали горожан сохранять спокойствие, а также поблагодарили персонал АЭС за профессионализм и личное мужество, благодаря которым крупнейший в Европе ядерный объект продолжает функционировать.

#Росатом #МАГАТЭ #энергодар #Лихачев #Запорожская АЭС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 