Ушаков: лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли совместное заявление по ситуации в Армении. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В пятницу в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в двух форматах - узком и расширенном. В мероприятии участвовали представители всех стран-членов ЕАЭС - России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Кроме того, в числе участников были страны-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран.

Ушаков сообщил журналистам, что заявление было подписано четырьмя главами государств. Он также отметил, что текст документа будет опубликован.

Владимир Путин заявил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. По его словам, ЕАЭС готов к конструктивному и равноправному взаимодействию с зарубежными государствами и круг его партнеров постоянно растет.

Путин также отметил, что Союз успешно функционирует, но не останавливается на достигнутом. В рамках объединения формируется полноценное и всеобъемлющее экономическое пространство.