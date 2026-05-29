Ушаков: лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Документ подписали главы четырех государств.
Владимир Рубанов 29-05-2026 15:26
© Фото: kremlin.ru

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли совместное заявление по ситуации в Армении. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В пятницу в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета в двух форматах - узком и расширенном. В мероприятии участвовали представители всех стран-членов ЕАЭС - России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Кроме того, в числе участников были страны-наблюдатели - Узбекистан, Куба и Иран.

Ушаков сообщил журналистам, что заявление было подписано четырьмя главами государств. Он также отметил, что текст документа будет опубликован.

Владимир Путин заявил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. По его словам, ЕАЭС готов к конструктивному и равноправному взаимодействию с зарубежными государствами и круг его партнеров постоянно растет.

Путин также отметил, что Союз успешно функционирует, но не останавливается на достигнутом. В рамках объединения формируется полноценное и всеобъемлющее экономическое пространство.

#Армения #белоруссия #киргизия #ЕАЭС #Казахстан #Евразийский экономический союз #заявление
