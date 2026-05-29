МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Разрешение на работу получили 15 пляжей Анапы

Еще 20 проходят проверку санитарных норм.
Владимир Рубанов 29-05-2026 14:52
© Фото: opershtab23, Telegram

Роспотребнадзор выдал разрешения на эксплуатацию 15 пляжей Анапы. Еще 29 проходят проверку санитарных норм, сообщили в российском правительстве. Заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе провел вице-премьер Виталий Савельев.

Мониторинг Черного моря, побережий Краснодарского края и Крыма продолжается. Очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Их обезвредили или перевели во вторичные материалы.

В Анапе отсыпают дополнительный слой чистого песка на загрязненном мазутом побережье. Анализы Роспотребнадзора показали, что морская вода на городских пляжах соответствует санитарным нормам.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнению подверглось черноморское побережье Краснодарского края. Выбросы мазута были также в Крыму.

#Краснодарский край #ликвидация #Черное море #Кубань #анапа #ЧС #разлив нефтепродуктов #мазут #Пляжи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 