Разрешение на работу получили 15 пляжей Анапы

Роспотребнадзор выдал разрешения на эксплуатацию 15 пляжей Анапы. Еще 29 проходят проверку санитарных норм, сообщили в российском правительстве. Заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе провел вице-премьер Виталий Савельев.

Мониторинг Черного моря, побережий Краснодарского края и Крыма продолжается. Очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Их обезвредили или перевели во вторичные материалы.

В Анапе отсыпают дополнительный слой чистого песка на загрязненном мазутом побережье. Анализы Роспотребнадзора показали, что морская вода на городских пляжах соответствует санитарным нормам.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнению подверглось черноморское побережье Краснодарского края. Выбросы мазута были также в Крыму.