Пострадавшие от мазута пляжи Анапы могут открыть уже к 1 июня

Пострадавшие от мазута пляжи Анапы могут открыться для граждан 1 июня. Об этом сообщило Правительство РФ после заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на тему крушения танкеров в Керченском проливе.

Отмечается, что уже вывезли более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта с побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя. После космического мониторинга с начала года не выявлены пятна нефтепродукта в акватории Черного моря. Исследования морской воды также подтверждают её соответствие санитарным требованиям. Осталось откачать около двух тысяч тонн из носовой части «Волгонефти-212». Эти работы могут закончить в апреле-мае.

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев уточнил, что пляжи Анапы откроются 1 июня, если все работы будут завершены.

«Плотный мониторинг состояния морской воды и побережья в районе Анапы продолжится на протяжении всего туристического сезона. При необходимости будет осуществляться дополнительная досыпка чистым песком», - говорится в заявлении.

Напомним, прошлым летом при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района необходимо было подписывать уведомление о запрете купания и о том, что пляжи закрыты.