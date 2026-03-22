МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пострадавшие от мазута пляжи Анапы могут открыть уже к 1 июня

Осталось откачать около двух тысяч тонн из носовой части «Волгонефти-212», планируется завершить эти работы в апреле-мае.
Вероника Левшина 27-03-2026 22:48
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Пострадавшие от мазута пляжи Анапы могут открыться для граждан 1 июня. Об этом сообщило Правительство РФ после заседания правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на тему крушения танкеров в Керченском проливе.

Отмечается, что уже вывезли более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта с побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя. После космического мониторинга с начала года не выявлены пятна нефтепродукта в акватории Черного моря. Исследования морской воды также подтверждают её соответствие санитарным требованиям. Осталось откачать около двух тысяч тонн из носовой части «Волгонефти-212». Эти работы могут закончить в апреле-мае. 

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев уточнил, что пляжи Анапы откроются 1 июня, если все работы будут завершены.

«Плотный мониторинг состояния морской воды и побережья в районе Анапы продолжится на протяжении всего туристического сезона. При необходимости будет осуществляться дополнительная досыпка чистым песком», - говорится в заявлении.

Напомним, прошлым летом при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района необходимо было подписывать уведомление о запрете купания и о том, что пляжи закрыты.

#в стране и мире #Черное море #анапа #мазут #Пляжи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 